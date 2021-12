Settimana dell’infanzia, l’assessore Ludovisi incontra gli studenti dell’Ic Nettuno III

Si è concluso questa mattina il ciclo di incontri organizzati in occasione della Settimana dei diritti dell’Infanzia dall’IC Nettuno III. Ad incontrare i ragazzi dell’istituto comprensivo guidato dal dirigente scolastico Marco Di Maro stavolta, è stato l’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Nettuno Camilla Ludovisi. Un incontro molto sentito, con i ragazzi inizialmente emozionati e rassicurati dall’assessore: “Sono una di voi. Se siete agitati è perché ci tenete a quello che state facendo, quindi bravi”. Gli alunni della prima media hanno quindi illustrato i loro lavori e il loro modo di vedere le difficoltà incontrate dai loro coetanei, attraverso l’ausilio di cartelloni, canti e balli scenografati per l’occasione. L’assessore Ludovisi ha poi preso la parola per garantire ai ragazzi la qualità dei lavori che verranno messi in atto sulla scuola di via Olmata e sulla necessità dei sacrifici portati avanti dagli alunni trasferiti in sedi distaccate. “Le future generazioni – ha assicurato – potranno contare su una struttura all’avanguardia, nuova, funzionale e moderna”. Parole queste, che hanno stimolato i ragazzi ad approfittare dell’occasione, smettendo i panni degli studenti per indossare quelli dei giornalisti, con domande incentrate sul ruolo istituzionale degli assessori e sulle politiche adottate dagli amministratori per incentivare i ragazzi allo studio. La giornata, che pone fine al ciclo di incontri organizzati con le classi dell’IC Nettuno III, si è quindi concluso con la consegna di un attestato di partecipazione e la promessa di rivedersi.