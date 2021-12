Anzio. Successo della raccolta fondi del Rotary Club Satellite di Aprilia-Cisterna “Costa Neroniana”

Ottimo successo.della conviviale svoltasi lo scorso 2 dicembre, organizzata dal R. C. Costa Neroniana. La serata è stata programmata per raccogliere fondi in favore della Comunità di Sant’Egidio. I numerosi soci, gli amici rotariani e gli amici del Rotary hanno centrato il segno: il ricavato è destinato a finanziare il pranzo di Natale per i senza fissa dimora del nostro territorio.

Se il Rotary è portatore e diffusore della cultura e pratica della solidarietà, l’attività di servizio svolta non può essere identificata semplicemente come un’attività volontaria. Deve anche favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa dell’impegno dei soci nella realizzazione dei service, sia per la modalità di svolgimento che per la rendicontazione dei risultati. La cultura rotariana si trasforma in una risorsa quando la partecipazione volontaria dei soci, con l’assunzione di responsabilità operativa ed organizzativa nei confronti delle Associazioni, produce attività utili alla comunità.

Il crowdfunding è uno strumento utilizzato per finanziare progetti dal “basso”: raccogliere denaro da più persone per finanziare la realizzazione di un progetto condiviso. È una sorta di finanziamento collettivo che può essere utilizzato per progetti sociali condividendo i valori etici del Rotary.

Marco Vignocchi, esperto apicoltore e titolare con la moglie Loredana del punto vendita L’Apetta Vagabonda al porto turistico Marina di Nettuno, ha intrattenuto gli ospiti con un intervento dal titolo: “L’ape, sentinella dell’ambiente.” Tutti gli intervenuti sono rimasti affascinati ed incuriositi dall’apprezzata e dotta esposizione: l’affascinante mondo delle api ha suscitato grandissimo interesse.

Quest’occasione è stata propedeutica al progetto del R.C. Costa Neroniana per avvicinare i bambini delle scuole del nostro territorio al mondo delle api, ingegnosi insetti che lavorano per la tutela dell’ambiente.

Il presidente Zampighi ha ringraziato tutti gli amici che hanno partecipato, i soci che hanno pensato ed organizzato la piacevole serata ed i titolari della pizzeria Antico Grottino di Anzio che fattivamente hanno collaborato all’iniziativa, un’iniziativa soprattutto utile per i più bisognosi della nostra comunità.

Con questo progetto si è voluto sottolineare la gioia nell’aiutare, in perfetto stile rotariano.