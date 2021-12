Anzio capitale della cultura, il 13 e 14 dicembre convegno nazionale “Dante Pater”

“A conclusione delle Celebrazioni per l’Anno Dantesco, la Città di Anzio sarà teatro di un evento di portata internazionale, il DANTE PATER. Fra Romanitas Tardo-Antica e Civiltà Medievale, che ancora una volta manifesterà il grande impegno dell’Amministrazione in ambito culturale. Il convegno si rivolge a docenti e studenti, ma anche a tutti i cittadini desiderosi di approfondire l’Opera di Dante Alighieri: la cultura è un potente mezzo di crescita personale, con positive ricadute in ambito etico e sociale”.

E’ parte dell’introduzione del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, all’importantissimo appuntamento del 13 e 14 dicembre prossimi, con iscrizioni dalle ore 9.30, nella Sala Congressi – Hotel Serpa, Via Ardeatina 264, quando la Città di Anzio sarà teatro del Convegno internazionale dantesco DANTE PATER. Fra Romanitas tardo-antica e Civiltà medievale, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Anzio, ideato e curato dal professor Angelo Favaro, con la collaborazione del Consigliere Comunale, Federica De Angelis.

“Un’avventura chiamata Occidente, – scrive nella sua introduzione l’Assessore alla Cultura e Scuola, Laura Nolfi – una rassegna culturale nella quale abbiamo fortemente creduto e che con il convegno internazionale dantesco DANTE PATER trova il migliore epilogo, soprattutto per l’opportunità offerta alle Scuole del litorale romano di conoscere ed approfondire molti aspetti, anche inediti, dell’Opera del Padre della Lingua Italiana. Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno lavorato, con impegno e dedizione, all’organizzazione dell’evento, in particolare l’ideatore, il prof. Angelo Favaro, che, insieme al Consigliere Comunale, Federica De Angelis, è stato sempre vicino all’Amministrazione nel corso di questo emozionante viaggio nel patrimonio intellettuale e valoriale dell’Occidente”.

Il Convegno, che si rivolge a docenti, studiosi, ricercatori e studenti, ma anche ai cittadini desiderosi di partecipare, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica e dalle più importanti Istituzioni italiane, si configura come attività di spicco fra le celebrazioni del settecentesimo anniversario dalla morte del Padre della Lingua italiana, con la partecipazione di massimi esperti e studiosi.

In queste ore è stato ufficializzato il programma dei lavori nella Sala Congressi – Hotel Serpa:

Lunedì 13 dicembre 2021

9:00 Accoglienza

9:30 Iscrizione ai lavori del Convegno

Responsabile Luigi Bianco

10:00 Saluti Istituzionali

Intervento di Alessandro Barbero

Università degli Studi del Piemonte

Intervento di Gino Ruozzi

Presidente AdI – Università degli Studi di Bologna

10:30 Conduce Florinda Nardi

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Dantomania e dantolatria nell’Italia UNITA

Annamaria Andreoli

Università degli Studi della Basilicata

11:00 Le fonti del locus purgatorius

tra storia, diritto ed esegesi

Thomas Persico

Università degli Studi di Bergamo

11:30 L’epos carolingio nella formazione

dell’immaginario eroico-cristiano

di Dante Alighieri

Bianca Concolino

Université de Poitiers

Pausa caffè

12:00 Conduce Rino Caputo

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Agostino: autorità inflessibile – o quasi –

di Dante

Paolo Rigo

Università degli Studi di Roma Tre

12:30 Le fonti latine della figura dantesca

d’Ulisse

Franziska Meier

Georg-August-Universität Göttingen

Interventi e comunicazioni

13:15 Pausa pranzo

16:00 Presentazione Angelo Fàvaro

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Lectura Dantis (Pg., XXII). Stazio

e la salvezza attraverso Virgilio

Giulio Ferroni

Università degli Studi di Roma La Sapienza

Conclusioni della prima giornata

Martedì 14 dicembre 2021

9:00 Accoglienza

9:30 Iscrizione ai lavori del Convegno

Responsabile Luigi Bianco

10:00 Saluti Istituzionali

10:30 Conduce Angelo Fàvaro

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Roma, l’Imperatore e il Papa

in un passo dell’Inferno (II, 20-24)

Alberto Casadei

Università degli Studi di Pisa

11:00 Dante e la Roma agostiniana

Elisa Brilli

University of Toronto

Pausa caffè

12:00 Conduce Maura Locantore

Université de Poitiers

Dante e la letteratura nella penisola iberica prima della Divina Commedia

Loreta De Stasio

Universidad del Paìs Vasco

José-Maria Nadal

Universidad del Paìs Vasco

12:30 Dante, Matelda, Proserpina

Roberto Deidier

Università degli Studi di Palermo

13:00 Coordina Rino Caputo

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Tavola rotonda e dibattito

Conclusioni del Convegno.

«Una terzina dantesca, tratta dal XXVII canto del Purgatorio, – scrive il professor Angelo Favaro, dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata – ha ispirato l’ideazione e la cura di questo Convegno Internazionale, nell’ambito delle manifestazioni di Occidente, grazie alla lungimiranza ed alla sensibilità dell’Assessore alla Cultura e Scuola, Laura Nolfi, del Consigliere Comunale, Federica De Angelis, dell’Amministrazione tutta ed in particolare del Sindaco, Candido De Angelis. “Lo sol sen va”, soggiunse, “e vien la sera;/ non v’arrestate, ma studiate il passo,/ mentre che l’occidente non si annera”. E’ l’immagine che induce ad una profonda riflessione sulle radici della formazione letteraria, filosofica e teologica di Dante: latina, tardo antica, medievale. L’Occidente non si annera quando si mantiene viva la memoria delle origini e della nostra civiltà. “Dante Pater. Fra Romanitas tardo-antica e Civiltà medievale” vedrà riuniti alcuni fra i massimi dantisti italiani e studiosi stranieri che dialogheranno a Settecento anni dalla morte del Poeta della Commedia. Il Convegno, per la sua qualità scientifica e culturale, si fregia di Patrocini che mi onorano e onorano la nostra comunità cittadina tutta».

In considerazione della valenza formativa e della validità scolastica, sono stati invitati all’evento culturale i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del litorale romano, ai quali verranno rilasciati crediti formativi.

Le scuole ed i cittadini interessati potranno accreditarsi attraverso l’indirizzo di posta elettronica pol.culturali@comune.anzio.roma.it .

Super Green Pass obbligatorio.