Nettuno. Luminarie di Natale solo in centro, le proteste dei residenti nei quartieri San Giacomo e Cretarossa: siamo cittadini di serie B?

Nettuno vestita di mille luci nel periodo delle feste, dalle luminarie di Natale in centro, per la precisione sul lungomare, belle e fantastiche. Ma dai quartieri periferici, soprattutto San Giacomo e Creta Rossa arrivano le lamentele di cittadini che si sentono ignorati dall’amministrazione comunale. Quartieri popolosi, non stradine di periferia, che non vedono rappresentata l’atmosfera delle feste natalizie neanche nelle vie principali.

San Giacomo ” Il voglio dire al Sindaco che noi come cittadini volenterosi, ci siamo fatti carico di abbellire e illuminare, per Natale, la madonnina di San Giacomo e i giardinetti intorno, senza chiedere niente al Comune- scrive alla redazione un residente – ma il Comune anche quest’anno in occasione delle feste natalizie non ha pensato a niente per abbellire il quartiere. Nettuno non è solo il centro e poi -aggiunge- per arrivare al centro si passa per i quartieri e la città non ci fa una bella figura “.

Creta Rossa. “Perché i nostro quartiere è considerato di serie b? eppure paghiamo le tasse come tutti gli altri- dice la signora Sofia che abita in una traversa di via della Liberazione a Scacciapensieri- non dico le luminarie della festa di maggio ma un po di festoni o qualche albero di natale nelle zone più frequentate, o nelle piazze, per giorni sono spente anche le luci dei lampioni su via della Liberazione- conclude- così al buio aumentano i pericoli, e si rischia di finire in qualche buca, una tristezza infinita!”.