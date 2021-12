Nettuno. Grande Nevicata al Villaggio delle Fiabe di Piazza Battisti

Si è conclusa la Grande Nevicata al Villaggio delle Fiabe di Piazza Battisti con la presenza di Enzo Il Bidello e di due ragazzi del Collegio di Rai2.

A monitorare la situazione, a garantire il rispetto dell’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto e a far rispettare la distanza di sicurezza nei momenti di maggior affluenza, il personale della NPM, i volontari dell’UNITALSI e otto agenti della Polizia Locale impegnati in queste festività in servizi straordinari di controllo del territorio fino alle 22 grazie ad un progetto ad hoc organizzato dall’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Luca Zomparelli e dal dirigente F.F. Albino Rizzo. Un’azione di controllo messa in campo in tutti gli appuntamenti organizzati all’aperto, e in maniera itinerante nel corso del “Natale a Nettuno 2021”, che ha permesso di controllare che tutte le persone presenti al Villaggio delle Fiabe indossassero i Dispositivi individuali di sicurezza.

I cittadini intervenuti in piazza hanno vissuto l’emozione di vedere una Nettuno imbiancata, di incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti e di poter fare un giro sul Trenino di Natale con il personale di Gioia Bus che ha controllato il Green Pass a tutti i fruitori.

