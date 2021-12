Il Consiglio Regionale del Lazio premia l’Associazione Voga Veneta Città di Nettuno

Comunicato

Oggi pomeriggio presso il Consiglio Regionale del Lazio, L’Associazione Voga Veneta Città di Nettuno, ha avuto un riconoscimento per l’ attività svolta e soprattutto per avere portato il nome di una Città e di un territorio a Venezia in Canal Grande in occasione da Regata Storica scorso 5 Settembre.

E’ straordinario trovarsi un gradino più in alto della Indifferenza esordisce Il presidente della stessa Associazione Nando Taurelli dinanzi al consigliere Comunale Mario Esposito, all’ Assessore del Comune di Nettuno Fabrizio Tomei, al consigliere Regionale Fabio Capolei, Simeoni, e All’ Assessore Regionale Mauro Alessandri.

Il lavoro, l impegno, la passione, e i scacrifici economici fatti con poco aiuto degli sponsor, ingredienti intercettati da pochi, quei pochi che hanno gratificato i ragazzi che si sono impegnati nel portate i colori di Nettuno nella Città lagunare, e con l’ aiuto logistico della Remera Casteo.

Ringraziamo il Consiglio Regionale che ha consegnato le medaglie agli atleti, e una targa al capitano.

Un pomeriggio vissuto all insegna di una grande soddisfazione, e partecipazione, il giusto compenso che spetta a coloro che costruiscono con i fatti invece che con le parole.