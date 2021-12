Nettuno, firmata ordinanza che vieta i botti di Capodanno

E’ stata firmata pochi minuti fa dal Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola, l’ordinanza a tutela della salute pubblica con il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, petardi e botti per i due giorni a ridosso di Capodanno. Il provvedimento sarà in vigore dalle 16 del 31 dicembre e terminerà alle 24 del 1 gennaio, e prevede per i trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro. Esclusi dal divieto i petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole, girandole e simili. “Proteggiamo noi stessi e i nostri amici a quattro zampe – dichiara il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola – evitando l’esplosione di fuochi pirotecnici e petardi di qualsiasi genere. Con l’occasione poi, voglio augurare a nome dell’amministrazione comunale un nuovo anno di pace, gioia e serenità a tutti i cittadini di Nettuno”.