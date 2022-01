78° dello Sbarco: il programma delle celebrazioni per onorare i Caduti della Battaglia di Anzio

78° Anniversario dello Sbarco di Anzio: insieme ai progetti multimediali e musicali, promossi dal Sindaco, Candido De Angelis e dall’Assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi, con il diretto coinvolgimento degli studenti del territorio, è stato confermato, in queste ore, anche il programma istituzionale, pianificato dalla Città di Anzio, in positiva collaborazione con le Ambasciate, finalizzato ad onorare i Caduti della Battaglia di Anzio nei luoghi dello Sbarco, al Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi e nei Cimiteri di Guerra del territorio.

Programma Ufficiale 78° Anniversario dello Sbarco di Anzio:

21 gennaio, Commemorazioni e deposizioni nei luoghi della Battaglia di Anzio:

Sicily Rome American Cemetery – Nettuno, Monumento “Il Graffio della vita”, dedicato alle vittime della seconda guerra mondiale – Loc. Campo di Carne ed in Via Buon Riposo/Pontoni al Monumento dedicato al tenente britannico, Eric Fletcher Waters ed ai Caduti dello Sbarco di Anzio rimasti senza sepoltura – Aprilia, al Monumento ai Caduti in Piazza Berlinguer – Lanuvio ed al Cimitero Militare Germanico – Pomezia.

22 gennaio, Cerimonie Ufficiali:

Ore 8.30 – Beachhead War Cemetery (Falasche).

Ore 9.15 – Commonwealth Cemetery (Santa Teresa).

Ore 9.45 – Cimitero Civile Anzio.

Ore 11.00 – Nettuno, Piazza Cesare Battisti.

Ore 12.00 – Anzio, Piazza Garibaldi – Monumento ai Caduti.

A seguire – Porto di Anzio, Ufficio Circondariale Marittimo, targa Spartan – targa The Duke of Wellington.