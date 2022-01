Nettuno. Presentato presso la sala Consiliare il progetto F.A.T.A. dedicato alle donne vittime di violenza

Presso la sala consiliare del Comune di Nettuno è stato presentato il progetto F.A.T.A. dedicato alle donne vittime di violenza di genere. Hanno partecipato all’evento l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Nettuno Maddalena Noce e la dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Nettuno dott.ssa Margherita Camarda.

Di seguito rilanciamo il comunicato della Cooperativa Sociale BeFree

VIOLENZA, BEFREE: GRANDE SODDISFAZIONE PER PARTENZA PROGETTO F.A.T.A.

Al Comune di Nettuno la presentazione del progetto di agricoltura sociale per le donne che hanno subito violenza.

Oggi al comune di Nettuno un avvio entusiasmante per il progetto F.A.T.A. (Fuoco Acqua Terra Aria), elaborato da “BE FREE Cooperativa sociale contro trtta violenza e discriminazioni” insieme all’Ente di Formazione Accreditata “Compagnia de Sapere” e “All’Azienda Agricola Cappelli”. Quest’ultima ha reso disponibile uno dei terreni utili al progetto. Un grazie particolare va alla ‘Onlus Dino di Maria’ che ha regalato a Befree una villa con un terreno per attività in favore delle donne. L’obiettivo è quello di costruire Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio. In particolare ci rivolgiamo alle donne che hanno vissuto esperienze di violenza di genere per favorire, attraverso corsi di formazione, l’inclusione sociale e la costruzione di professionalità nel campo dell’agricoltura. Il percorso è sostenuto con un rimborso spese mensile per 11 mesi.

Il progetto si inserisce nel Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2004-2020 (Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9 i) Obiettivo Specifico 9.1.

Grazie alla calorosa accoglienza delle Istituzioni locali, dal Sindaco di Nettuno ing. Alessandro Coppola, all’Assessora alle Politiche Sociali Maddalena Noce, alla Dirigente dei Servizi Sociali dott.a Margherita Camarda, delle responsabili degli Enti attuatori, referenti degli Enti pubblici e privati, associazioni e centro antiviolenza che hanno manifestato il gradimento e l’appoggio al F.A.T.A. Un grazie sentito al Rotary Club Mediterraneo Roma che ha contribuito all’avvio del progetto e ai consiglieri regionali Marta Bonafoni e Fabio Capolei che sono voluti essere presenti all’iniziativa di questa mattina.

Befree è sempre accanto le donne con lo scopo di favorire il loro

empowerment per riprendere in mano la propria vita.

Così in una nota la presidente di BEFREE cooperativa sociale contro tratta, violenza, discriminazioni, Oria Gargano.