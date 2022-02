Covid, la farmacia Cinque Miglia dona alla Polizia Locale test e mascherine

Cinquanta autotest covid e centocinquanta mascherine FFP2 sono state donate ieri, dalla Farmacia Cinque Miglia, al Corpo della Polizia Locale della Città di Anzio, guidato dal Comandante Antonio Arancio, impegnato in tutta una serie di attività per il controllo del territorio.

L’iniziativa di prevenzione medica si aggiunge alle numerose altre promosse dal dottor Gaetano Mauro, in collaborazione con l’Assessore alle pianificazione del territorio, Gianluca Mazzi, con il Vicesindaco, Danilo Fontana e con l’Amministrazione Comunale tutta.

​ ​“Ringraziamo tutto lo staff della Farmacia Cinque Miglia – afferma l’Assessore, Gianluca Mazzi – per l’impegno profuso sul nostro territorio e per il prezioso supporto alla popolazione, durante la pandemia, con i tamponi gratuiti per i senza fissa dimora, per la Comunità di S. Egidio, per la comunità indiana, per la comunità magrebina e per il rientro a scuola in sicurezza di studenti e docenti”.