Aprilia. Interventi a sostegno di pazienti oncologici o in attesa di trapianto d’organo o di midollo, pubblicato Avviso Pubblico

Interventi a sostegno di pazienti oncologici o in attesa di trapianto d’organo o di midollo, pubblicato Avviso Pubblico

La ASL di Latina ha pubblicato un avviso pubblico per interventi a sostegno di cittadini affetti da patologie oncologiche o in lista d’atteso per trapianto d’organo o di midollo, con ISEE fino a 15mila euro.

Possono accedere al contributo sia i pazienti che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici le cui patologie sono certificate dal proprio centro di riferimento oncologico o da strutture sanitarie, sia i pazienti in lista d’attesa per trapianto che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianto, a controlli periodici e a interventi e ricoveri conseguenti a eventuali complicanze.

Le domande possono esser redatte dai diretti interessati o da persone che abbiano rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado oppure da conviventi.

La richiesta va inviata via PEC all’indirizzo amministrazione@pec.ausl.latina.it oppure presentate a mano alla sede del Punto Unico d’Accesso del Distretto Sanitario LT1 o del Comune di Aprilia, entro e non oltre il 31 luglio 2022.

Il testo del bando e la relativa modulistica sono pubblicati anche sul sito del Comune di Aprilia.