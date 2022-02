Anzio. Alternativa Per Anzio saluta Maria Antonietta con un profondo senso di gratitudine

“Stamattina abbiamo dato l’ultimo saluto a Maria Antonietta Lozzi Bonaventura. L’importanza della sua figura per la vita culturale della città di Anzio è indiscutibile. Studiosa del territorio, divulgatrice eccezionale, attenta osservatrice della vita sociale ha dato il suo prezioso contributo fino ai suoi ultimi giorni. Alternativa Per Anzio saluta Maria Antonietta con un profondo senso di gratitudine. Ci ha supportati con i suoi lavori ineccepibili, ci ha consigliati con la sua cultura ed esperienza mai sfoggiate e soprattutto ci ha saputo ascoltare. Saremo sempre grati a Maria Antonietta per la sua capacità di lottare con l’entusiasmo di una ragazza che, nonostante la consapevolezza di vivere nel tempo dell’indifferenza, mai si è lasciata andare alla tentazione della disillusione.

È stata per tutti noi un grande esempio di passione politica e civile, seminando con perseveranza i valori della giustizia , dell’equità sociale e della cultura popolare, sicura che un giorno qualcuno ne avrebbe raccolto i frutti. Cara Maria Antonietta noi continueremo a farlo, con la stessa indomita e caparbia volontà che ti ha contraddistinto. Con profonda stima ed affetto”

Alternativa Per Anzio