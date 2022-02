E’ morta Luciana Della Fornace, professoressa del cinema

E’ morta la professoressa Luciana Della Fornace. Un lutto per la cultura e la città di Nettuno. Per lei il cinema era tutto.

E’ stata Presidente Agiscuola nazionale a partire dal 12 febbraio 2004 e animatrice del Premio Leoncino d’oro assegnato alla Mostra del cinema di Venezia, instancabile nel diffondere l’amore per il cinema presso le giovani generazioni. “Attraverso il suo operato- scrivono sul sito dell’Ente’ l’Agiscuola è divenuto l’Ente di riferimento, a livello nazionale, per l’incentivazione e il sostegno della formazione degli studenti e dei docenti nel campo delle discipline dello spettacolo e la promozione della valenza dei linguaggi dello spettacolo in ambito scolastico. Cordoglio dell’Agis, dell’Anec e di tutte le associazioni del cinema per la sua scomparsa”.

“La scomparsa di Luciana Della Fornace è una tristissima notizia- commenta Eros Razzano– Il nostro Cineclub “La dolce vita” Anzio/Nettuno esiste anche perché lei ci offri gratuitamente il Cinema Capitol di Nettuno per fare le nostre prime proiezioni. Qui è ritratta con “le giovani generazioni di cinefili”, come scrive Francesco Bruni. Una perdita dolorosa per la sua famiglia e per tutto il mondo del Cinema. Il nostro Cineclub rivolge un pensiero affettuoso alla figlia Fiammetta Fiammeri, anche lei nell’Agiscuola”.