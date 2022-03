La Città di Anzio ha aderito alla Fiaccolata per la Pace in Campidoglio, contro l’invasione russa dell’Ucraina. L’Assessore Laura Nolfi: “Anzio, Città della Pace, porta nel cuore le sofferenze del popolo ucraino”

La Città di Anzio, rappresentata dall’Assessore alla Scuola e Cultura, Laura Nolfi, delegata dal Sindaco, Candido De Angelis, questa sera ha partecipato alla Fiaccolata per la Pace in Campidoglio, contro la guerra e l’invasione russa dell’Ucraina. Presenti all’importante iniziativa, insieme all’Assessore di Anzio, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando e numerosi Sindaci della Regione Lazio, che hanno aderito alla Fiaccolata.

“Stiamo vivendo giorni drammatici, – afferma l’Assessore Nolfi – questa sera è stata una manifestazione commovente e molto partecipata. La Città di Anzio, Città della Pace, semidistrutta in seguito allo Sbarco del ’44, porta nel cuore le sofferenze del popolo ucraino, delle famiglie e soprattutto dei tanti bambini che, come la nostra piccola Angelita, sono vittime innocenti della follia umana. Attualmente, sul nostro territorio, sono presenti quattro adulti e sei bambini provenienti dell’Ucraina, accolti da amici, supportati dal Comune e dall’Asl per la prima assistenza. La prossima settimana lavoreremo ad un primo inserimento dei più piccoli nella scuola dell’infanzia, per provare almeno ad alleviare il loro dolore, causato dal dramma della guerra nella loro Patria”.

Anzio, 4 marzo 2022