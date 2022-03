Nasce Unità di Crisi di sindaci e Asl Rm6 per accoglienza cittadini ucraini

L’Aula Consiliare del Comune di Rocca Priora ha ospitato nel pomeriggio di oggi una prima riunione dei Sindaci del Castelli Romani, Monti Prenestini e della Direzione aziendale ASL Roma 6 per organizzare e garantire ai cittadini ucraini rifugiati in arrivo assistenza socio-sanitaria.

Il risultato di questa assemblea è stata la condivisione di buone pratiche già messe in piedi dai singoli Primi Cittadini e da una rete di supporto per i servizi sociali e di assistenza messi a disposizione per questa emergenza umanitaria da ASL Roma 6, come anticipato da Roberto Corsi, Direttore Sanitario.

Ai sindaci, già dal 9 marzo 2022, sarà recapitata una nota operativa a firma di ASL Roma 6 che riporterà tutte le indicazioni circa le misure e iniziative che sta predisponendo ASL Roma 6 e che Corsi, coadiuvato dal Pierluigi Vassallo, Claudio Federici e Fabio Maccari, ha esposto in apertura della riunione e che ha ricevuto il plauso di tutti i presenti.

Primaria è, nell’ottica del monitoraggio del territorio e dell’offerta dell’assistenza, la gestione degli arrivi dei cittadini ucraini nei singoli paesi e città che dovrà seguire un preciso flusso comunicativo codificato con l’invio da parte dei comuni degli elenchi dei nominativi ad una mail dedicata messa a disposizione da ASL Roma 6.

ASL sta attivando una centrale operativa dedicata presso l’ex Ospedale di Albano e una Help Voice per mediazione linguistica, la quale garantirà la fruibilità da parte dei cittadini ucraini ai servizi ASL Roma 6. Un servizio di mediazione linguistica è stato richiesto dai sindaci anche per tutto ciò che concerne l’offerta formativa e di animazione rivolta ai minori ucraini, per la quale si dovrà fare riferimento alle risorse già comunicate dal Ministero dell’Istruzione.

I Cittadini ucraini privi di permesso di soggiorno potranno rivolgersi in caso di necessità agli ambulatori (Straniero Temporaneamente Presente) per ricette e assistenza farmaceutica. Solo successivamente al rilascio della tessera STP e del permesso di soggiorno potranno fare la scelta del mmg e del pediatra di libera scelta.

La gestione dei Tamponi Covid dedicati alla cittadinanza ucraina verrà presa in carico dai drive in di Frascati, Albano e Villa Albani. In base a singole necessità, sarà possibile attivare il servizio di tamponi domiciliari con segnalazione da parte dei comuni alla centrale operativa.

I centri vaccinali di Velletri, Albano, Frascati e Villa Albani saranno dedicati anche alle vaccinazioni dei cittadini ucraini senza prenotazione. In base all’evolversi della situazione ASL Roma 6 potrebbe anche attivare il servizio di “vaccinazioni di comunità” presso le strutture ospitanti.

Saranno a disposizione dei cittadini ucraini anche tutti i centri vaccinali distrettuali presenti in tutti i distretti ASL Roma 6 per il completamento del ciclo vaccinale dei minori, come indicato in una recente circolare del Ministero della Salute. In base ai numeri degli arrivi, la ASL già oggi si è resa disponibile ad attivare anche un eventuale centro vaccinale per vaccini di routine all’ex Ospedale di Albano.