Pomezia. Matteo Acitelli tra i 100 talenti Under 30 premiati da Forbes

Cresciuto a Torvaianica (Pomezia) conquista la sua posizione nella classifica di Forbes Italia tra i 100 Top Under 30



Il giornalista e content creator Matteo Acitelli è stato inserito nella classifica dei “Number One Under 30” di Forbes Italia. La prestigiosa rivista, punto di riferimento in tutto il mondo per milioni di imprenditori, ha pubblicato la lista 2022 dei migliori under 30 che scriveranno il futuro del nostro Paese. L’influencer Matteo Acitelli compare tra i 5 migliori della categoria Media, e tra i 100 nomi che, divisi in 20 categorie, sono menzionati nella Top 100 Under 30 pubblicata nel numero di marzo 2022 della celebre rivista. Insieme al nome di Acitelli troviamo volti noti del mondo dell’imprenditoria, dello sport e della musica tra cui il tennista Matteo Berrettini, il cantante Blanco, vincitore insieme a Mahmood dell’ultimo Festival di Sanremo, il rapper Rkomi, Sangiovanni e l’attore Filippo Scotti, che nel film “È stata la mano di Dio” interpreta Paolo Sorrentino da giovane, le due attrici de “L’amica geniale” Gaia Girace e Margherita Mazzucco e Ludovico Tersigni, attore e conduttore di X-Factor.