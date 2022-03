“Un Angelo Per Amico 2000” il 27 marzo in visita di solidarietà presso il “Dialogo”

L’associazione no profit “Un Angelo Per Amico 2000” di Maria Teresa Tomei e i suoi numerosi volontari dal cuore d’oro, saranno presenti, Domenica 27 Marzo 2022 presso la struttura protetta “Dialogo” con sede in Trivigliano (Fr), diretta da Don Matteo Tagliaferri per una visita all’insegna della solidarietà e dell’inclusione culturale per le tante storie difficili che la struttura ospita quotidianamente.

Saranno presenti oltre a Maria Teresa Tomei, al volontario Mosè, Manuel e Alessandra, Giuseppe Terenzio, l’attrice comica e imitatrice Valentina Persia, l’ex calciatore ora presentatore e opinionista sportivo Giuseppe Incocciati , lo Scrittore e Aforista Michele Cioffi, un graditissimo ospite e la signorina Ileana Ottaviani della Fondazione PORFIRI,

Il Programma della visita comprenderà la Santa Messa alle ore 11, il pranzo con i ragazzi della struttura, lo spettacolo di Valentina Persia, messaggi degli ospiti di ringraziamento per l’ospitalità e i saluti di rito. All’interno della struttura da pochissimi giorni trovano ospitalità anche 6 mamme e due bambini Ucraini che riceveranno donazioni di viveri e denaro per il loro sostentamento durante la visita. Ogni ragazzo riceverà un uovo di Pasqua, una confezione di caramelle e un peluche. Fa piacere ricordare i numerosi volontari che doneranno per questa splendida iniziativa un momento di spensieratezza ai ragazzi, e tutti i cittadini di Nettuno, Anzio e zone limitrofe che si sono adoperati senza sosta nella raccolta di generi alimentari e donazioni di ogni genere.