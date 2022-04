Anzio. Il 5 aprile alla rassegna il film SAMP, di Antonio Rezza e Flavia Mastrella viene proiettato alla presenza degli autori

Ci siamo (quasi, manca solo un giorno). MARTEDÌ 5 APRILE, il film SAMP, di Antonio Rezza e Flavia Mastrella viene proiettato alla presenza degli autori al Cinema Multisala Moderno di Anzio, alle ore 20:30. viene presentato dall’Associazione culturale Cineclub “la dolce vita cineclub”, in collaborazione con Rezzamastrella e la Reading Bloom di Letizia M. Gatti. è stato presentato come Evento speciale alle Giornate degli Autori della Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia 2020. La proiezione ad Anzio è in Prima visione per la zona. Samp è un killer di professione che viene ingaggiato da un potente presidente (che ha la voce di Valerio Mastandrea) per eliminare i rappresentanti della tradizione. Samp è affetto da turbe psicologiche che cura con la musica. Mentre vaga in Puglia alla ricerca della donna ideale incontra persone che conducono una vita naturale, personaggi alla ricerca delle proprie origini e un singolare musicista. Improvvisamente si innamora di una donna mai vista ma che ritiene possa essere la sua donna ideale… “Uccidere la tradizione” è da sempre la missione artistica di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Spezzare la tradizione, liberarsi della schiavitù per lasciar spazio al nuovo è per loro quanto mai necessario. Il loro valore artistico ha meritato moltissimi riconoscimenti, tra cui il Leone d’oro alla carriera 2018 assegnato dalla Biennale Teatro di Venezia. In qualsiasi altra città, un Premio così prestigioso sarebbe stato un vanto da onorare. A Nettuno, pochi mesi dopo, non ha fermato l’infame chiusura del loro Laboratorio Teatrale alla Divina Provvidenza, che i due dividevano con l’Ibis del professore Silvestri e altri artisti. Rezza e Mastrella sono alfieri della libertà artistica contro lo status quo, in una sorta di percorso che fa di questo film il loro manifesto creativo. MARTEDÌ 5 APRILE, ci saranno Flavia Mastrella e Antonio Rezza in Sala per presentare il Film ed incontrare il loro pubblico ad Anzio. Non torneranno più a Nettuno, se non come ambasciatori nella ex Divina Provvidenza, appena la giustizia farà il suo corso. Un pubblico che ha risposto in massa all’invito: quasi 400 prenotazioni in pochissimi giorni. La proiezione ha luogo nella Sala Magnum del Cinema Moderno multisala (Piazza della Pace, 9, Anzio), quella da 500 posti. Pochi posti ancora disponibili che potete prenotare al numero ☎️ 3351208714 (anche wapp), oppure alla mail erosraz@yahoo.it. e ritirare al botteghino del Cinema entro le ore 20:00 di martedì. Si ricorda che per l’ingresso in Sala è necessario il GreenPass Rafforzato e la mascherina FFP2. La Proiezione del Film nella Sala Magnum è prevista per le ore 20.30, ma si consiglia di arrivare con congruo anticipo visto l’elevato numero dei partecipanti. A seguire l’incontro con gli Autori.

Intero: € 5.00

