Anzio. Appalto rifiuti, Iannarilli Ugl: Siamo preoccupati, dopo oltre 6 mesi AET ancora non sembra avere le idee chiare su Anzio

Comunicato Ugl

“Giovedì 24 Marzo si è svolto un incontro con i vertici di AET dove il sindacato ha chiesto delucidazioni in merito a diverse problematiche che nonostante siano state già portate all’attenzione ancora a oggi non trovano risposta

1) Richiesta ore straordinarie svolte mensilmente

2)organigramma assente dopo 6 mesi

3)Differenze livello non erogate

4)sicurezza sul lavoro (ancora a oggi si vedono mezzi in Città con i cassonetti attaccati che calpestano la più elementare norma sulla sicurezza)

5)Problema rifiuti abbandonati e modalità di raccolta

6)lavoratori che nonostante si facciano centinaia di ore di straordinario che ancora sono inquadrati a 16/18/20 ore settimanali

7)lavoratori che lavorano 11 giorni continuativi mettendo a repentaglio la propria salute e sicurezza”.

Marco Iannarilli Segretario Regionale :” Siamo preoccupati e non Potrebbe essere altrimenti , dopo oltre 6 mesi AET ancora non sembra avere le idee chiare su Anzio e troppo spesso da l’impressione tramite i suoi vertici di non avere neanche il termometro di cosa succede in Città cosa estremamente preoccupante , tempo ne abbiamo dato ma se a semplice richieste tra le quali organigramma,ore di straordinario,sicurezza , inquadramento del personale ,ancora non abbiamo risposte qualche domanda bisogna farsela essendo in prossimità ormai della stagione estiva .

Abbiamo chiesto di nuovo un incontro con il Sindaco (il quale abbiamo chiamato anche in causa per il tfr dei lavoratori )e i vertici Comunali ma ancora non abbiamo avuto riscontro ,non escludiamo se continuasse questa situazione anche azioni sindacali forti , crediamo che i lavoratori e i cittadini meritino molto di più di quello visto e vissuto finora e negli anni precedenti “