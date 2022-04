Emanuela Mariani è la nuova presidente Circolo Legambiente di Anzio e Nettuno

Sostituisce la storica e brava presidente Anna Tomassetti

Il Circolo di Legambiente “Le Rondini” di Anzio e Nettuno ha una nuova, giovane, presidente: Manuela Mariani, 26 anni, abita ad Anzio ed è laureata in antropologia. Sostituisce la storica presidente de “Le Rondini”, Anna Tomassetti, che d’ora in poi la affiancherà come vicepresidente.

Manuela era già stata nominata vicepresidente del circolo e responsabile giovani, che sempre più numerosi partecipano alle campagne della nostra associazione. E’ stata la referente del progetto europeo @unagoccianelmare.esc, responsabile del Campo di volontariato a Tor Caldara nel 2021 e referente regionale di @legambientelazio per Youth4Planet della @legambiente nazionale.

Porterà avanti l’azione di questo circolo che, fondato nel 1983 e con un grande passato, ha davanti mille sfide per la difesa dell’ambiente, della vita e della convivenza pacifica nel nostro territorio.

Ad Anna va il ringraziamento di tutti i soci per aver guidato il circolo negli ultimi 16 anni con un’infaticabile azione. E gli auguri della redazione di inliberauscita.