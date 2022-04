Roma. 21 aprile alla libreria Eli, presentazione del libro “Io salvo il pianeta”. 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra”

Appuntamento da non perdere, giovedì 21 aprile, alle 18,30 presso la libreria Eli viale Somalia 50/A. Presentazione del libro “Io salvo il pianeta”. 100 (+1) buone azioni quotidiane che ognuno di noi può fare per la Terra”, Typimedia Editore.

Partecipano all’incontro: il coautore Guido Caroselli

Valerio Rossi Albertini, docente di Divulgazione della scienza Università di Tor Vergata

Loredana De Petris presidente Gruppo misto al Senato

Sabrina Alfonsi, Assessore Agricoltura, ambiente, ciclo dei rifiuti

Conduce Paolo Cento, giornalista con Giulia Argenti Romah24

Per partecipare la prenotazione è obbligatoria: eventi@libreriaeli.it – 06 8621 1712, necessario green pass.

“Le buone azioni per salvare la terra . Un libro utile , quasi un manuale per uno stile di vita e di consumi sobrio ed ecologico . Vi aspetto in libreria il 21 aprile” scrive Loredana De Petris

Dopo i volumi dedicati alla storia e alle meraviglie delle città d’Italia, Typimedia Editore presenta la nuova collana “Phoenomena”, che indaga sui grandi temi d’attualità del nostro tempo: dalla cultura alla tecnologia, dalla scienza al costume. Il primo volume affronta la questione urgente e delicata dell’emergenza ambientale, proponendo 100 (+1) buone azioni da mettere in pratica tutti i giorni nella nostra quotidianità. Le 100 azioni (+1) riguardano, infatti, ogni aspetto della nostra giornata: dalla nostra alimentazione alla mobilità, dal lavoro ai passatempi più usuali fino al nostro modo di concepire la gestione della casa o dell’ufficio. Sfogliando il libro, scopriremo come e perché eliminare gli spifferi in casa, riciclare la carta, non gettare nel lavello l’olio della frittura, rinunciare, quando possibile, all’ascensore, selezionare il “pesce giusto” da portare sulle nostre tavole, e altro ancora, sono tutti gesti importanti per salvare il pianeta. Il libro è arricchito da 75 tavole infografiche che aiutano il lettore a prendere coscienza di come tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo contribuire a salvare il pianeta. E noi stessi, con lui.