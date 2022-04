Nel Lazio i farmaci arriveranno col drone: la “ricetta” della Regione

La Regione Lazio sarà la prima regione italiana a consegnare farmaci e medicinali agli ospedali sfruttando i droni. La giunta ha infatti approvato una proposta dell’assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio e mobilità, Mauro Alessandri, presentata insieme con l’assessore alla sanità Alessio D’Amato, che contiene lo schema di protocollo d’intesa con l’Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) per la promozione della Mobilità Aerea Avanzata (AAM) che consentire di usare i droni per trasportare merci, medicinali compresi.

Il Lazio punta dunque su una tecnologia che in altri Paesi, come per esempio gli Stati Uniti, è già implementata nel settore della logistica: la cosiddetta “Advanced Air Mobility”, che sfrutta i cieli per trasportare non solo merci, ma anche persone, e bypassare così le strade trafficate e spesso intasate.

“Grazie a corridoi dedicati riusciremo a ottimizzare i tempi di viaggio riducendo consumi e emissioni, migliorando la qualità dell’aria della vita dei cittadini e rendendo gli spostamenti più affidabili. E questo, ad esempio, quando si parla di medicinali significa salvare vite umane”, hanno sottolineato Alessandri e D’Amato.

Il protocollo prevede una prima fase di studio, propedeutico allo sviluppo di un ambiente normativo, operativo e infrastrutturale idoneo ai servizi di Mobilità Aerea Avanzata nel territorio regionale del Lazio. Un passo fondamentale per regolamentare l’applicazione di questa tecnologia alla logistica e l’uso dei droni su vasta scala. Saranno quindi individuate le rotte aere e le più idonee soluzioni infrastrutturali da realizzare per consentire a droni di circolare e di distribuire in modo rapido ed efficace farmaci in caso di necessità.