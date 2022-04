Anzio. Successo per l’inaugurazione della mostra fotografica “Identità” all’IIS Apicio-colonna Gatti

Per tutti, ed è questa la cosa che conta, un’opportunità per riflettere sul valore dell’identità di una città e per diffonderne l’importanza attraverso le immagini.

Il 21 aprile alle ore 11.00 è stata inaugurata presso la Sede di via Filibeck alla presenza del dirigente scolastico professoressa Villani Maria Rosaria , dell’ IIS APICIO COLONNA la mostra allestita con le 35 fotografie scattate dagli studenti del corso di fotografia tenutosi a scuola a cura delle professoresse De Dantis Emilia e Fusani Paola.

All’inaugurazione della mostra dal titolo IDENTITÀ HANNO partecipato insegnanti ,studenti ed invitati.Gli allievi del corso hanno presentato e spiegato il lavoro svolto e di come dal corso teorico si sia passati ad uscite all’esterno con i primi scatti fotografici.Il titolo è scaturito al temine del lavoro svolto con il quale gli studenti hanno rappresentato l’identità della scuola e della città di Anzio.Proprio come una rete di pescatori le identità della città si sono intrecciate in una unica fisionomia della bella e valorosa città anziate.Gli indirizzi di studio della scuola,il patrimonio storico culturale della città e il bellissimo mare sono le tematiche di IDENTITÀ.Il corso ha permesso agli studenti di approcciarsi al mondo della fotografia, di aiutarli a scoprire il bello che li circonda, di affinare la capacità di osservazione, di cogliere dettagli ed esprimere attraverso l’arte visiva emozioni e sensazioni.