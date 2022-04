Anzio in tour, al via le visite guidate con aperitivo in bus

Da domenica 24 e lunedì 25 aprile, ad Anzio, al via la seconda edizione del progetto turistico “Anzio in Tour”, finalizzato alla promozione del patrimonio archeologico e della gloriosa storia cittadina, promosso dall’Amministrazione De Angelis e coordinato dall’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo.

I cittadini ed i turisti, in totale sicurezza, a bordo di un lussuoso bus turistico, con appuntamento alle ore 17.00 in Viale Mencacci, all’altezza del parcheggio La Piccola, partiranno per un tour, di oltre due ore, alla scoperta dei siti storici di Anzio.

“Per prenotare il tour turistico, che sarà accompagnato da un aperitivo al tramonto, – afferma l’Assessore Valentina Salsedo, che aveva già promosso l’iniziativa – sold out – dello scorso anno – è sufficiente inviare l’adesione al progetto, all’indirizzo di posta elettronica dedicato, indicando i nominativi ed un riferimento telefonico, fino ad un massimo di quattro persone. A bordo del Bus Anzio i partecipanti potranno aderire a due itinerari, per un totale di ventidue eventi, che si protrarranno fino al prossimo 30 giugno. A breve – conclude l’Assessore Salsedo – presenteremo il programma di – Anzio primaestate -, con tutta una serie di appuntamenti programmati fino ai primi giorni di luglio, organizzati in collaborazione con diverse realtà del territorio”.

ANZIO IN TOUR, il programma dettagliato delle visite guidate gratuite con aperitivo:

1) Tour Archeologico

24-25 aprile

7-8-15-22-29 maggio

2- 5-12-13-19-25-26 giugno

Appuntamento ore 17.00 – Partenza ore 17:15 da Viale Mencacci ( La Piccola).

Percorso: Teatro Romano, Vallo Volsco, Villa Imperiale di Nerone – Porto, Molo Innocenziano.

2) Tour Storico

5-12-19-26 maggio

9-16-23-30 giugno

Appuntamento ore 17:00 – Partenza ore 17:15 da Viale Mencacci ( La Piccola). Percorso: Museo dello Sbarco, Villa Adele, Villa Corsini Sarsina, Museo della Marineria di Anzio, Porto, Molo Innocenziano.

La partecipazione alla seconda edizione di “Anzio in Tour”, percorsi storici ed archeologici con aperitivo, è gratuita, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail ufficio.commercio@comune.anzio.roma.it

indicando nome, cognome ed almeno un riferimento telefonico dei partecipanti (fino ad un massimo di quattro persone).

Infoline 06 98.49.92.56 – 58, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00.