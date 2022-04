Prestazioni Sanitarie: Attivo il nuovo sistema di prenotazione online della Regione Lazio

Per prenotare bastano tre passaggi:

Inserire il codice fiscale e gli ultimi 13 caratteri della tessera sanitaria oppure inquadrare il codice fiscale e la tessera sanitaria con il telefonino nel caso si utilizzi la app. Inserire il numero della ricetta elettronica, oppure con la app, inquadrare il codice a barre Scegliere la data disponibile e il luogo di erogazione e confermare il proprio recapito telefonico e la propria email

Attivo in fase sperimentale il sistema di prenotazione online delle prestazioni sanitarie per prenotare e gestire autonomamente gli appuntamenti presso strutture sanitarie, pubbliche e accreditate, del Lazio.

In questa prima fase sarà possibile prenotare, con PC o tramite App, le seguenti prime visite specialistiche:

Descrizione Ministeriale CUR PRIMA VISITA CARDIOLOGICA 89.7 89.7_7 PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE 89.7 89.7_15_05 PRIMA VISITA DERMATOLOGICA 89.7 89.7_16_52 PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA 89.7 89.7_18_19 PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA 89.7 89.7_20_58 PRIMA VISITA MEDICINA FISICA/FISIATRICA 89.7 89.7_26_56 PRIMA VISITA OCULISTICA 95.02 95.02_0_34 PRIMA VISITA ORTOPEDICA 89.7 89.7_36_36 PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRICA 89.7 89.7_37_38 PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA 89.7 89.7_39 PRIMA VISITA UROLOGICA 89.7 89.7_44_43 PRIMA VISITA GINECOLOGICA 89.26 89.26_2_37 PRIMA VISITA NEUROLOGICA 89.13 89.13_0_32

È possibile prenotare online anche le seguenti visite specialistiche:

prima visita cardiologica + ECG (CUR 89.7_7 + 89.52_0)

prima visita pneumologica + spirometria (CUR 89.7_39 + 89.37.1_0)

prima visita otorinolaringoiatria + audiometria (CUR 89.7_37 + 95.41.1_0)

Per poter prenotare autonomamente online la prestazione sanitaria, è indispensabile la prescrizione dematerializzata del proprio medico di famiglia o pediatra, con indicazione di priorità.

Per tutte le altre prestazioni e per tutti gli altri codici di priorità, è possibile effettuare la prenotazione tramite RECUP al numero 069939 o tramite il modulo disponibile nella pagina dedicata.

Sarà possibile gestire il proprio appuntamento, disdirlo e spostarlo ad altro giorno entro i termini di validità della prescrizione.

Al momento della prenotazione verrà rilasciato sia un promemoria della prestazione che un codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che permette di effettuare il pagamento in tutte le modalità previste dal circuito PagoPA, fra cui ad esempio tabaccherie e i punti vendita SISAL e Lottomatica, home banking. Inoltre sul portale della regione Lazio pagaonline.regione.lazio.it

In caso di mancata disdetta di una visita prenotata e non fruita, sarà richiesto, anche ai titolari di esenzione, il pagamento dell’intero importo della stessa.

https://prenotasmart.regione.lazio.it/welcome