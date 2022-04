Nettuno il 25 Aprile, l’ANPI commemora Antonio Picchioni e Giovanni Usicco, fucilati dai tedeschi nel 1943

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, come sezione ANPI di Anzio-Nettuno organizzeremo a Nettuno un breve momento in ricordo di Antonio Picchioni e Giovanni Usicco, nei pressi della targa posta in via della Resistenza Nettunese.

L’incontro si terrà alle 16.30 e avverrà nel luogo dove i due uomini, il 10 ottobre del 1943, furono fucilati dalle truppe tedesche che occupavano il territorio italiano e che, all’indomani dell’armistizio, si resero responsabili di stragi e violenze contro i civili.

Sezione ANPI “Mario Abruzzese e Vittorio Mallozzi” di Anzio e Nettuno