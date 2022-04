Rifiuti Roma. Sindaco di Pomezia: No al termovalorizzatore a Santa Palomba

“Non sposiamo e non possiamo sposare l’idea della realizzazione del nuovo termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba, zona confinante con Comune di Pomezia”: lo dice a margine dell’assemblea generale di Unindustria il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà. “Non accettiamo questa ipotesi proprio per le politiche ambientali portate avanti a Pomezia in questi anni con le quali siamo riusciti a superare il 70 per cento di raccolta differenziata, riuscendo anche ad abbattere la tariffa dei rifiuti per i cittadini”, continua Zuccalà. “Puntare su una tecnologia di termovalorizzazione oggi significa tornare indietro di almeno dieci anni su quelle che sono le politiche ambientali, quando si potrebbe in realtà intervenire ad esempio nella riduzione del rifiuto a monte e accelerare un riciclo molto più spinto dei prodotti realizzati dalle aziende”, continua Zuccalà. “Per il momento la realizzazione a Santa Palomba è un’ipotesi e spero che rimanga tale ma noi siamo pronti a ogni tipo di azione per opporci”.