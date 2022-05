Nettuno. L’Arco delle polemiche e il leccio tagliato

Quello che si stanno chiedendo molti cittadini in questi giorni, è perché quest’anno non si è rispettata la tradizione nel posizionamento dell’arco di luminarie che accoglie in modo trionfale la Madonna delle Grazie. In effetti- come ha sottolineato in post anche lo storico Silvano Casaldi- è la prima volta che l’arco viene collocato al lato della piazza, e non sulla via principale del percorso della processione. Ma forse si tratta di un cambio di percorso per cui l’arco accoglie la madonna a San Giovanni. Ma l’importanza che riveste l’evento per i nettunesi credenti e non, rende per nulla secondario il rispetto delle tradizioni.

Motoseghe in azione

C’è anche un’altra questione che ci è stata segnalata, un albero di leccio è stato tagliato vicino alla fontana del Dio Nettuno in piazza Mazzini. Si dice che l’albero era secco, ma a vedere il taglio, sembra che il tronco non sia quello di un albero morto o malato. Ma c’è anche chi afferma che l’albero sia stato tagliato per far posto all’arco di luminarie che accoglie la Madonna. Nell’abbatimento il tronco, cadendo, ha anche danneggiato un agolo del bordo della fontana. Speriamo che l’albero venga al più presto rimpiazzato.