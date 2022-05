29 maggio. Una giornata a Napoli: visita al “Museo Cappella Sansevero” con l’Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell”

L’Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell College” vi dà appuntamento a domenica 29 maggio p.v. per una passeggiata a Napoli.

Il programma della giornata include: l’appuntamento alla stazione di Campoleone alle ore 8.30, per la partenza con il treno delle ore 9.00; l’arrivo a Napoli alle ore 11.29 e la visita al “Museo Cappella Sansevero”; il pranzo al sacco ed una passeggiata per la città; la partenza dalla Stazione di Napoli Centrale alle ore 18.17 e l’arrivo a Campoleone alle ore 21.02.

La quota di partecipazione è di 50,00 euro a persona. La partecipazione è aperta a tutti: è

sufficiente inviare entro l’08 maggio una mail con nome, cognome, data di nascita, recapito

telefonico di ciascun partecipante e versare un acconto di 25,00 euro a persona, per prenotare il biglietto A/R del treno e dell’ingresso al “Museo Cappella Sansevero”. L’anticipo di 25,00 euro può essere versato via PayPal (in questo caso l’importo è di 26,24 euro, per via delle commissioni), bonifico o contanti presso la scuola, previo appuntamento. La metà restante della quota, 25,00 euro, verrà versata in contanti da ciascun partecipante il giorno stesso dell’uscita.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a: exalunniccc@gmail.com.

Vi aspettiamo!

Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell College”