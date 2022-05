Non solo brutte notizie dal Comune di Nettuno, i finanziamenti presi e quelli persi

Buone notizie una volta tanto dal Comune di Nettuno.

La prima. Attraverso il Bando Ossigeno della Regione Lazio, il Comune di Nettuno ha ottenuto la fornitura e la piantumazione di circa 200 essenze arboree con garanzia di attecchimento, da collocare su aree pubbliche.

La seconda, ce la conferma il responsabile della digitalizzazione e del Settore ambiente ingegner Saieva che ha presentato richiesta di finanziamento, poi approvato, per un progetto che permetterà ai cittadini di dialogare con il Comune di Nettuno per tutte le procedure al momento individuate, attraverso lo SPID, pagoPA e l’app IO. L’importo finanziato e di circa 185 mila euro. Che dovranno essere reinvestiti dallo stesso settore per gli obiettivi della Transizione Digitale

Una piccola soddisfazione per il Comune di Nettuno e per il dirigente Saieva, dopo la delusione di aver visto concludersi malamente- con la temibile perdita del finanziamento- la procedura di ristrutturazione della scuola Visca, a suo tempo dallo stesso avviata, quando nel 2019 come dirigente si occupava di opere pubbliche.

Una difficoltà, quella reperimento e della gestione dei finanziamenti da parte del Comune di Nettuno che è dovuta a più fattori tra questi: la cronica carenza di personale in pianta organica, i bilanci sempre magri e approvati all’ultimo minuto, oltre a una sorta di lassismo e in certi casi la scarsa preparazione degli amministratori comunali.

Un caso su tutti quello della Biblioteca Comunale che- disattendendo impegni e ordini del giorno del Consiglio Comunale- non è mai stata istituita, continuando così a perdere i finanziamenti che ogni anno sia il Mibact che la Regione Lazio erogano alle biblioteche pubbliche per l’acquisto dei libri.