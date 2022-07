Rimozione recinzione e acquisto giochi: al via i lavori a piazzale Berlinguer

A partire dalla prossima settimana piazza Berlinguer, a Nettuno, sarà interessata da uma serie di interventi. Verranno posizionate le strutture a protezione dei pedoni sul lato del marciapiede di via Cavour e tolta la rete. A seguire verranno messe panchine e altri contenitori per i rifiuti. L’ irrigazione del verde, ridotta come da ordinanza commissariale, continuerà ad essere razionata. Sarà intensificata la pulizia e avviata la procedura di acquisizione dei giochi per l’area riservata ai bambini.