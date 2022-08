Nettuno, incontro tra Comune e Bcc per i lavori dell’asilo nido

Si è tenuto un incontro ieri mattina tra il Comune, a cui ha partecipato il Subcommissario Infantino, e il Presidente della BCC di Nettuno in merito alla questione del contributo per la ristrutturazione dell’asilo nido “il Germoglio”. In un clima molto cordiale e fattivo si è concordato che il Comune ripresenterà nuovamente la richiesta di finanziamento all’Istituto di credito indicando una tempistica dei lavori certa. La richiesta sarà poi valutata nel prossimo Consiglio di Amministrazione ai primi di settembre. Il Comune ringrazia l’Istituto e il suo Presidente per la conferma della volontà di procedere al contributo finanziario a favore di un’opera pubblica destinata ai bambini di Nettuno