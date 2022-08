Nuovo look per i giardini di piazza Mazzini a Nettuno. Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione e abbellimenti dell’area verde della piazza principale della città. Ieri è stato montato il nuovo impianto di irrigazione a gocciolamento e questa mattina è in corso la posa del manto erboso e la piantumazione di nuove essenze arboree.