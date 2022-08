Scuole, incontro coi dirigenti del territorio. Fondi e progetti per riqualificare

Si è tenuto presso il Comune di Nettuno il secondo incontro con i dirigenti scolastici del territorio, e loro delegati, alla presenza del Commissario Straordinario Bruno Strati, del dirigente dell’Area Pubblica Istruzione Margherita Camarda e del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Fabrizio Bettoni. Nell’incontro si è parlato delle progettualità previste per la riqualificazione dei plessi scolastici da finanziare con i fondi PON. Le risorse saranno messe a disposizione dal Miur per un importo massimo di 75mila euro per ciascun Istituto Comprensivo da utilizzare per nuovi arredi, riqualificazione delle aree esterne e potenziamento delle attività scolastiche. “Il Comune e le Istituzioni scolastiche territoriali – afferma il Commissario Strati – stanno lavorando per garantire il buon avvio del prossimo anno scolastico. Si sono tenuti nei giorni scorsi i primi sopralluoghi dei tecnici comunali nei plessi per verificare la situazione e le eventuali criticità e sono stati programmati altri sopralluoghi. Colgo l’occasione per ringraziare, a nome dell’amministrazione comunale, i dirigenti scolastici che hanno operato nel nostro territorio e sono destinati a svolgere il proprio incarico in altre sedi”