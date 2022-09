Nettuno. Alicandri e Federici: Bene gruppo di lavoro per ottenere fondi del PNRR

Accogliamo con entusiasmo e con più di un pizzico di soddisfazione la delibera con la quale il commissario Strati, ieri, istituisce un gruppo di lavoro che avrà la finalità di far arrivare al comune di Nettuno i fondi del PNRR. Lo diciamo con soddisfazione perché facemmo la stessa proposta più di un anno fa, mediante apposita mozione consiliare, chiedendo per l’appunto che si costituisse un ufficio strategico che lavorasse per portare i fondi europei per la realizzazione di opere pubbliche nella nostra città. Ricordiamo bene che ci fu detto dall’allora maggioranza di centrodestra che uno strumento del genere non sarebbe servito perché, loro, avevano tutto sotto controllo. Lo avevano così bene che non solo non sono riusciti a prendere praticamente nemmeno un euro ma sono persino riusciti a perdere i soldi (6 milioni di euro) che sempre Strati aveva portato a Nettuno. Oggi nel ringraziare il commissario per l’enorme lavoro che sta facendo per Nettuno, in piccola parte, possiamo dire con fierezza che questo progetto è un po’ anche figlio di una nostra idea.

Roberto Alicandri

Marco Federici