Anzio. Cattivo odore da una baracca, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

Alcuni passanti insospettiti da un cattivo odore proveniente da una baracca hanno chiamato il 112. Così è stato scoperto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Il tragico rinvenimento nella mattinata di domenica ad Anzio. Sono stati i carabinieri della compagnia di Anzio ad intervenire intorno alle 9:30 del 4 settembre in piazzale Ardea, strada secondaria del quartiere Anzio Colonia. Aperta la baracca segnalata dai cittadini i soccorritori hanno scoperto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, come accertato dal medico legale, la salma dell’uomo è stata traslata all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.

Svolti i primi accertamenti i militari dell’arma hanno trovato indosso all’uomo un documento fotocopiato. In attesa del riconoscimento ufficiale della salma, la vittima dovrebbe essere un senza fissa dimora italiano di 69 anni nato in Tunisia. Fra le ipotesi quella della morte per cause naturali.