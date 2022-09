Giannino: Flat tax per aiutare i ricchi, stangate nei Comuni dove governano. Il caso Anzio 

La destra propone la flat tax che aiuterebbe chi ha redditi più alti, ma nei Comuni dove governa stanga i cittadini, soprattutto i più deboli. Prendiamo Anzio, dove da 25 anni la maggioranza è di destra: addizionale Irpef al massimo, soldi tolti dalle buste paga dei contribuenti e tassa rifiuti aumentata tra il 20 e il 40%. Eccola la destra di governo, toglie ai poveri per dare ai ricchi. Di quello che accade ad Anzio deve essersi accorto anche il leader della Lega, Salvini, che tra vicinanza alla ‘ndrangheta e aumenti non cita più il Comune come modello di amministrazione. Basta l’esempio dei rifiuti: precedente ditta usata come votificio, ingresso in una municipalizzata senza gara, aumenti record e città sporca. Dubito che il mio competitor Antonio Tajani sappia tutto questo, manda in avanscoperta il senatore Gasparri che preferisce prendersela con i giornalisti anziché affrontare la realtà. Sulla tassazione equa, la lotta all’evasione e la realizzazione di una economia circolare per i rifiuti il programma del PD è chiaro e anche nelle città governate ci sono modelli da seguire. Mica come Anzio, a trazione Lega.