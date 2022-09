De Magistris ad Anzio contro le mafie che infestano anche questi territori

L’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris è stato il primo leader nazionale di un partito ad arrivare nella cittadina neroniana in occasione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. A sostegno di Unione Popolare la lista, che porta anche il suo nome. In Piazza Cesare Battisti davanti alla vecchia sede del Municipio, De Magistris ha spiegato il programma della sua Lista: È ora di dire basta a una politica al servizio dei più ricchi e potenti. Noi non stiamo nel circo dei saltimbanchi della politica per questo Melenchon è venuto a sostenerci”. Il leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Melenchon ieri era arrivato nella capitale per un comizio insieme con De Magistris.

“Siamo persone oneste- ha continuato- libere e competenti, abbiamo coraggio. Combattiamo un sistema intriso di corruzione. Vogliamo estendere il reddito di cittadinanza, riprenderci i beni comuni come l’acqua, per ridurre le emissioni climalteranti, contro le mafie che infestano anche questi territori- e ha concluso-Un voto a Unione Popolare un voto pulito, per la giustizia sociale e ambientale”.