Completata la bonifica di via Padiglione Acciarella Il comune rimuove i rifiuti

Ora la Città metropolitana dovrà rimuovere i rifiuti speciali e asfaltare la strada

Sono state completate le operazioni di pulizia e bonifica da parte del Comune di Nettuno di via Padiglione Acciarella, nel tratto compreso tra via dell’Armellino e via Selciatella. Tutti i rifiuti solidi urbani sono stati rimossi e ora la Città Metropolitana, ente titolare della strada, potrà procedere alla rimozione dei rifiuti speciali, ai lavori di ripristino e di messa in sicurezza della strada. Il Comune aveva già installato nel tratto viario le videocamere di sorveglianza per impedire l’ abbandono dei rifiuti.