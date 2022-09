Nettuno. A Sandalo la messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato

Questo pomeriggio il personale del Commissariato di Anzio, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, ha partecipato ad una messa celebrata presso la parrocchia del quartiere Sandalo a Nettuno dal parroco Don Alessandro. La scelta è ricaduta sul quartiere di Sandalo dove la dirigente dottoressa Angela Spada ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti del comitato di quartiere in vista di una riqualificazione del territorio. Alla messa in onore di San Michele Arcangelo erano presenti rappresentanze dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale di Nettuno. Presente anche la sezione dell’Associazione pensionati della polizia di stato e del comitato di quartiere Sandalo.