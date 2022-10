Il Rotary Club Costa neroniana promuove la prevenzione all’osteoporosi

Giornata di prevenzione sanitaria ad Anzio. Presso la sede della Croce Rossa Italiana di Anzio e Nettuno, in via Riviera Zanardelli 105, nella mattinata di venerdì 30 settembre, il Rotary Club Costa Neroniana ha offerto la possibilità di eseguire esami gratuiti per la prevenzione dell’osteoporosi.

Oltre quaranta esami “Moc” sono stati erogati alla popolazione in quattro ore.

La Mineralometria Ossea Computerizzata serve per misurare la quantità di calcio presente nelle ossa e, quindi, per determinare se la mineralizzazione si è ridotta e se è già comparsa l’osteoporosi. Si rivela utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i soggetti più a rischio. Si stima che un terzo delle donne oltre i 50 anni soffra di osteoporosi e che più del 75 % dei casi non venga diagnosticato. Tale patologia è caratterizzata da fragilità ossea ed espone al rischio di fratture anche spontanee, che si possono cioè verificare anche in assenza di traumi rilevanti. Pertanto, è molto importante che tutte le donne si sottopongano alla “Moc” al momento della menopausa.

Molta soddisfazione è stata espressa dal presidente del Rotary Club Costa Neroniana dott. Gaetano Mauro che era accompagnato da una delegazione di soci e che ha sottolineato: “Il nostro club si apre al territorio, toccando una realtà importante, cercando di sostenere questa splendida presenza che è la Croce Rossa. Oggi abbiamo offerto un servizio che pensiamo sia stato utile per le nostre concittadine. Il nostro slogan, per questo service, è “Ossi Duri” e speriamo di poter riproporre presto questa iniziativa. Vogliamo dare il nostro sostegno alla Croce Rossa per il bene di tutti ed in pieno spirito rotariano.”

Il dott. Mauro ha ringraziato per la collaborazione il dott. Khaled, stimato ortopedico del nostro territorio, ed il dott. Amendola del Rotary Club di Latina: la loro presenza ha garantito professionalità e solidarietà.

Nella doppia veste di Crocerossina e di socia del Rotary Club Costa Neroniana, la prof.ssa Maria Teresa Perri ha dichiarato che il Rotary e la Croce Rossa hanno ideali comuni; si dedicano agli altri con sensibilità ed abnegazione. Queste le sue parole: “Le persone sensibili sono fatte così: fanno tutto con il cuore e non cambieranno mai. Continueranno a fare tutto con il cuore. Perché non è una scelta. È un modo di essere, un modo di vivere.”

La Presidente del Comitato di Anzio e Nettuno della C.R.I., dott.ssa Anna Maria Di Gregorio, ha voluto ringraziare tutti i soci del Rotary Club Costa Neroniana per questa collaborazione ricordando che già lo scorso dicembre il club aveva donato un elettrocardiografo. In queste iniziative c’è tutto il valore della comunità, di realtà che ne supportano altre a vantaggio delle fasce più deboli della cittadinanza. Lo spirito di gruppo e l’affiatamento che si è creato tra il Rotary Club Costa Neroniana e la Croce Rossa di Anzio e Nettuno, determinano la buona riuscita del lavoro in favore della popolazione.

L’ideale di service come base delle iniziative benefiche del Rotary ha abbracciato i valori di servizio come attenzione alla persona e soprattutto al malato della Croce Rossa: non può che scaturirne un valore aggiunto per le città di Anzio e di Nettuno