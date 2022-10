Anzio. La Polizia di Stato ha incontrato i cittadini di Anzio. Grande partecipazione all’evento, in piazza i vari reparti

“La questura di Roma incontra la città di Anzio“. Protagonista dell’evento svoltosi ieri ad Anzio la Polizia di Stato.Nella cittadina del litorale, scossa dall’inchiesta “Tritone” sulla locale di ‘ndrangheta di febbraio scorso che vede coinvolti anche i due Comuni di Anzio e Nettuno con le Commissioni di accesso prefettizie, e dall’omicidio, fuori da locale del centro del pugile 26enne Leonardo Muratovic. Un segnale di presenza delle forze dell’ordine sul territorio, in chiave preventiva ed educativa. Sul posto anche il Camper Rosa della campagna “Questo non è amore” per il contrasto alla violenza di genere, con un’equipe specializzata che ha risposto alle domande e ai dubbi delle tante persone accorse che hanno affollato l’evento. Distribuiti consigli e materiale informativo contro le truffe agli anziani, tema particolarmente sentito in questo periodo e per cui il Commissario di Anzio e Nettuno, diretto dalla Dott.ssa Angela Spada, sta svolgendo una serie di incontri nei Centri anziani del territorio.

In Piazza Pia e Piazza Garibaldi i vari reparti che compongono le eccellenze della Polizia: dagli artificieri alla Scientifica, dal reparto cinofili, agli agenti con gli acqua scooter che d’estate vediamo nel pattugliamento della costa, la Polizia Stradale e quella penitenziaria e i mezzi più moderni, tra cui la mitica Lamborghini, le auto storiche in mostra. E poi: gli atleti delle Fiamme Oro in azione nelle varie discipline. La giornata si è conclusa con l’esibizione della Fanfara della Polizia. Insomma un momento di incontro e conoscenza con la cittadinanza, organizzato in collaborazione con l’Associazione Commercianti, allo scopo di evidenziare l’impegno quotidiano della Polizia, per prevenire e contrastare il crimine in tutte le sue articolazioni.