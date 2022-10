Tor San Lorenzo. Trans trovata morta in hotel, si indaga sulle cause del decesso

Ieri pomeriggio in un hotel di Tor San Lorenzo nel Comune di Ardea è stata trovata morta una transessuale di circa cinquant’anni. Non vedendola uscire dalla camera il personale dell’hotel ha aperto la stanza facendo la tragica scoperta. La vittima era riversa sul letto. Non presentando segni evidenti sul corpo, gli investigatori stanno indagando le cause della morte.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Anzio e i colleghi del Nucleo Investigativo di Frascati. La salma è stata trasportata alla medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia.