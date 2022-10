Sono invasi dai rifiuti e dalla sporcizia i giardini pubblici di Anzio Colonia, punto di ritrovo per i residenti e per i giovani del quartiere, costretti a stazionare tra i rifiuti. Come si vede dalle foto l’immondizia si annida ad ogni angolo, tra lattine di plastica, bottiglie, cartacce e sullo sfondo un carrello della spesa abbandonato e dei monopattini gettati a terra. Tra l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti senza un minimo di rispetto per l’ambiente e la mancata manutenzione, la desolazione è servita.