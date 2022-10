Anzio. Proseguono i lavori per la ristrutturazione dell’edificio della scuola media di Via Ambrosini

Ad Anzio, nell’ambito del piano delle opere pubbliche varato dall’Amministrazione comunale, proseguono i lavori per la ristrutturazione esterna dell’edificio della scuola media di Via Ambrosini.

L’importante intervento in corso, in fase di ultimazione, che ha visto un investimento complessivo pari a circa cinquecentomila euro, prevede la messa in sicurezza dell’edificio, il risanamento delle facciate esterne e la sostituzione degli infissi della scuola.

Inoltre, nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato i progetti esecutivi per la riqualificazione del plesso Acqua del Turco ad Anzio Colonia e per il consolidamento e la conseguente riapertura del plesso Leonardo da Vinci a Lido dei Pini. Le due delibere, che prevedono uno stanziamento complessivo pari a circa un milione e 200.000 euro, sono state trasmesse agli uffici preposti per l’avvio delle procedure propedeutiche all’inizio dei lavori.