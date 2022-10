Una improvvisa caduta di calcinacci ha interessato nel pomeriggio il cavalcavia ferroviario di Anzio Colonia. Per per questi motivi è stato chiuso il traffico veicolare sotto al cavalcavia. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco del distaccamento di Anzio e le pattuglie della polizia locale per deviare il traffico. Notevoli i disagi alla circolazione, sia su via Casal di Brocco che sulle vie adiacenti. Di riflesso code si sono registrate anche su via Nettunense.