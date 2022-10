Il Comune di Nettuno, con la delibera commissariale n. 59/2022, ha aderito all’iniziativa dell’Andos denominata “Ottobre Rosa” che si terrà domenica 16 ottobre. L’Associazione ha organizzato una “camminata in … rosa” che partirà da piazzale San Rocco alle ore 9.30 e si snoderà per tutte le vie del centro cittadino. L’iniziativa è volta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per la lotta al tumore al seno. Alla manifestazione sarà presente il Commissario Straordinario Bruno Strati.