Lettera aperta agli uomini che molestano le donne per strada

di Cristina Greco

Negli ultimi anni gli studi fatti sul cervello umano hanno rivelato che il pensiero più ricorrente degli uomini è il sesso.

Forse sarà per questo che ancora oggi le donne sono indignate per come si relazionano gli uomini rispetto alla loro libertà per strada, al lavoro, mentre passeggiano, o fanno sport.

Alle soglie del 2023 non si sentono ancora sicure di camminare a piedi senza essere molestate.

Sono sempre in allerta con il timore che ci possa essere una insidia ad ogni angolo.

In Italia è Bologna la città con un alto indice di stupri e violenza, ma anche Roma non è assolutamente tranquilla.

E se non sono violenze fisiche sono molestie verbali a volte accompagnate da gesti poco piacevoli e sopratutto non gradite dalle stesse ragazze o donne che siano.

Una mancanza di rispetto che le donne di qualsiasi età, etnia e condizione sociale sono costrette a subire.

Questo influisce psicologicamente sia su uno stato di allerta continuo che non permette alle donne di godersi la passeggiata o recarsi a lavoro o svolgere qualsiasi altro impegno senza essere tampinate e le costringe a girare il più possibile in compagnia di un’amica o di essere in gruppo per essere accompagnate. Questo a volte le condiziona anche nella scelta l’abbigliamento per cercare di non attirare l’attenzione.

Spesso chi prende mezzi per lavoro deve spostarsi si trova in situazioni un po’ da incubo seguite fino alla meta con frasi insistenti, addirittura una ragazza presa a schiaffi così da uno sconosciuto senza motivo apparente.

Magari più sorveglianza, più educazione nel crescere i ragazzi eliminerebbe del tutto il maschilismo e questi atteggiamenti da medioevo.

A volte uno sguardo di ammirazione., un complimento gentile educato può anche fare piacere , ma purtroppo si cade sempre nel volgare indisponente ed ossessivo.

Uomini imparate a rispettare l’indipendenza delle donne ma soprattutto ad avere un altro tipo di approccio che non sia ai limiti di legalità. Alle donne invece consiglio di chiamare sempre le forze dell’ordine in situazioni di questo genere