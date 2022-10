Anzio. Educare alla legalità: Confronto aperto tra i Carabinieri e gli studenti dell’Istituto Apicio Colonna Gatti

Incontro questa mattina del Comandante della Compagnia Carabinieri di Anzio Cap. Alessandro De Palma con gli studenti dell’Istituto superiore Apicio Colonna Gatti. Dove si è parlato di cultura della legalità e bullismo e cyberbullismo.

Partendo dalle statistiche che indicano che un ragazzo su cinque è stato vittima di episodi di bullismo. Con l’invito ai ragazzi non restare in silenzio davanti a episodi di violenza. Di confidarsi con i propri genitori e con le forze dell’ordine. Oramai non solo bulli ma anche bulle, minorenni che aggrediscono per motivi stupidi loro coetanei.

Occorre essere educati alla legalità. Alla domanda rivolta agli alunni di 14-15 anni chi avesse visto il film Gomorra o Romanzo criminale, molte le mani alzate. Ma alla domanda chi di loro conoscesse: Salvo D’acquisto, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa o Peppino Impastato, la quasi totalità dei presenti ignorava l’esistenza di questi eroi nazionali. Un’amara constatazione che indica come la società non faccia abbastanza per trasmettere valori positivi di altruismo, legalità e giustizia sociale, alle giovani generazioni. Ed è proprio con gli incontri diretti, che le istituzioni, la scuola- e in questo caso con l’aiuto delle forze dell’ordine- possono porsi in ascolto, a disposizione degli adolescenti per aiutarli nella loro crescita personale.