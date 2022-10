Nettuno. Un fiume di acqua potabile si disperde da 8 mesi, chi la paga?

Dal 14 febbraio scorso una enorme perdita di acqua potabile scorre verso un tombino delle case ATER di via Cervino 25 nel quartiere San Giacomo a Nettuno. Decine le segnalazioni fatta sia ad Acqualatina che all’Ater proprietaria delle case popolari, tutte senza risposta. Uno spreco enorme di acqua potabile che da otto mesi scorre dove c’è una conduttura rotta fino ad arrivare a un tombino di scolo. Acqua che non è escluso pagheranno i cittadini sulle bollette. Mentre gli Enti preposti fanno orecchie da mercante. “L’ultima segnalazione l’abbiamo fatta quindici giorni fa, ma passano le settimane e nessuno interviene, dicono che i soldi per fare i lavori non ci sono.- dichiarano arrabbiati i residenti delle palazzine- una vergogna!”. Ci danno i consigli per non sprecare l’acqua, che è una risorsa preziosa e poi non si ripara un guasto di questa entità. Noi ci chiediamo pagherà qualcuno per la noncuranza e la malagestione di questo servizio pubblico?